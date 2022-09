Leixões B fez 6 substituições num jogo

O Pasteleira pede intervenção da AF Porto depois de o Leixões B ter feito 6 substituições (o máximo são 5) no encontro entre estes emblemas a contar para o campeonato da 1ª divisão distrital."Estas substituições aconteceram nos seguintes momentos: duas ao intervalo, uma aos 56’ e três aos 79’. De salientar que tanto a equipa de arbitragem como os técnicos e dirigentes do Leixões B se aperceberam do erro. O árbitro interrompeu o jogo e confirmou a irregularidade", escreveu o Pasteleira em comunicado publicado nas redes sociais. Segundo o regulamento, "quem efetue alterações de jogadores em número não permitido é punido com a derrota" e é isso que o Pasteleira exige. O Leixões B venceu este jogo por 6-0.