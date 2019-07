Líder dos azuis ataca Proença

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, criticou Pedro Proença pelas declarações do líder da Liga sobre a equipa da SAD, na entrevista concedida a Record. "O senhor presidente da Liga vem reiterar que aguarda por decisões judiciais. A verdade é que (...) já tem e conhece as decisões judiciais de que precisa, goste delas ou não, para atuar (...) e dar seguimento às decisões do Estado de Direito", escreveu no Facebook.