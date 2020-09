Lixa não tem guarda-redes nem treinadores, mas AF Porto não adia o jogo: «É uma comédia!»

O Lixa não tem nem guarda-redes nem técnicos disponíveis para o encontro deste domingo à tarde, diante do Vila Meã, a contar para a série 2 da Divisão de Elite - Pró-Nacional da AF Porto. Tudo devido a circunstâncias relacionadas com a Covid-19. Esta sexta-feira decorreu uma reunião entre a AF Porto e responsáveis dos dois clubes, mas o organismo mantém a data original para a realização do encontro, para desagrado do Lixa.





"É uma injustiça e uma falta de bom senso. É uma comédia!" É desta forma que reage Pedro Melo Lopes, a, perante a evolução dos acontecimentos, ele que é o médico do clube e presidente da Assembleia Geral. Na verdade, esta decisão da AF Porto resulta no seu pedido de demissão dos dois cargos.Tudo começou com um caso positivo do novo coronavírus detetado na passada terça-feira, mais precisamente o treinador de guarda-redes. Perante este dado, a Autoridade de Saúde do ACeS Tâmega III - Vale do Sousa Norte emitiu um comunicado onde explicou que, "após efetuada a avaliação de risco dos contactos mais próximos deste caso, toda a equipa técnica e os guarda-redes" do clube teriam de ficar em isolamento profilático, mantendo contacto diário com as autoridades sanitárias.O Lixa, note-se, tem dois guardiões inscritos na competição. Para além dos técnicos e guarda-redes, também o responsável pelas instalações e técnico de equipamentos foi colocado em isolamento, assim como o fisioterapeuta e massagista do clube do concelho de Felgueiras.Todos estes elementos estão impossibilitados de exercer as respetivas funções e o departamento médico do Lixa, em articulação com a direção do clube e a autoridade sanitária, suspendeu todos os treinos da equipa, que não trabalha desde a passada terça-feira, até nova avaliação do risco. É que os restantes jogadores foram considerados contactos "de baixo risco" e por isso teriam de ficar em "vigilância passiva, em auto-monitorização diária dos sintomas da Covid-19". Toda a equipa realiza testes à Covid-19 entre hoje e amanhã, desconhecendo o Lixa quando será informado dos resultados.Ora, a reunião na AF Porto foi convocada depois do Lixa ter enviado, ainda esta sexta-feira, um comunicado à AFP a dar conta da situação, onde pediu o adiamento do jogo de domingo, com o Vila Meã, e o da jornada seguinte, frente ao Lousada. "É convicção da direção deste clube que não estão reunidas as condições para a realização de, pelo menos, os próximos dois jogos, pelo que se solicita o adiamento dos mesmos, uma vez que está em causa, em primeira instância, a defesa da saúde pública...", pode ler-se na nota a que tivemos acesso.O Lixa considera ainda que este panorama "coloca em causa a verdade desportiva", lembrando ainda que "uma equipa não deverá entrar em qualquer campo de futebol para disputar um jogo sem estar preenchida adequadamente a posição específica de guarda-redes". A este propósito, a AF Porto terá permitido a inscrição, em regime excecional, de um novo guardião. Mas o Lixa recorda que a equipa não treina desde terça-feira passada.Pedro Melo Lopes considera que a AF Porto "não está a agir com bom senso nem a cumprir as normas de saúde". "É um dia triste. Eu tentei gerir a situação da melhor maneira e bloqueei os treinos... A própria Delegada de saúde ficou escandalizada com isto", comentou ao nosso jornal, lembrando que a DGS "não diz que não pode haver jogo, mas pode, no dia, ter outro entendimento e impedir o desafio, dependendo dos resultados dos testes".Os casos de Covid-19 têm vindo a aumentar no concelho de Felgueiras e esta sexta-feira foram colocadas em isolamento 21 estudantes e dois adultos de escolas da Lixa, após terem estado em contacto com um caso positivo de Covid-19, segundo noticiou a Lusa. Também têm sido registados novos casos entre bombeiros, nos últimos dias. Relativamente ao treinador de guarda-redes do Lixa, o caso nasceu do contacto com a sua esposa, que também deu positivo à Covid-19.