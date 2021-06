Lusitano de Vildemoinhos segura Hélder Rodrigues por mais uma época

Hélder Rodrigues, um dos jogadores mais experientes do Lusitano de Vildemoinhos, renovou contrato com o emblema viseense por mais uma temporada, apesar da queda do Campeonato de Portugal para a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. A oficialização surgiu um dia depois de Calico, outro dos capitães, também ter prolongado a ligação ao clube.





O avançado, que tem experiência na 2ª Liga com as camisolas de Sp. Covilhã, Ac. Viseu e Feirense, vai cumprir a sétima temporada nos trambelos.