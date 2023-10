Malveira B apresentou a desistência da 3.ª divisão da AF de Lisboa

A equipa B do Malveira apresentou a desistência da 3.ª divisão da Associação de Futebol de Lisboa... ao fim de apenas um jogo disputado. Em declarações a Record, Nélson Picarete, presidente do clube, explicou os motivos que estiveram na base desta decisão. "Quando os jogadores não querem ir a jogo, este é o desfecho natural. Os jogadores têm um ego enorme e querem é jogar todas na equipa A, mas isso não é possível. Quando não eram convocados podiam continuar a competir na equipa B, assim ficam todos em casa", começou por explicar o líder do Malveira, atirando prontamente: "O meu objetivo é subir a equipa A para o Campeonato de Portugal." Recorde-se que no domingo, a formação comandada por Miguel Ângelo Silva foi a jogo, tendo perdido por 2-1 frente ao Vilafranquense.