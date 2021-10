Malveira equaciona acabar com três equipas

No Atlético da Malveira, a direcção liderada por Nelson Picarete equaciona terminar com as equipas de sub-21, sub-23 e ainda de futebol feminino.





Para o dirigente a razão é simples. "Faltam pessoas que queiram ajudar o clube a ir para a frente. Não basta dizer que estamos no caminho certo, é preciso que ajudem. Dou um exemplo: tenho que andar a pedir por favor se alguém pode ajudar nas bilheteiras..."."Temos de ser mais a remar no mesmo sentido", conclui.