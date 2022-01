Marco Couto inicia carreira de treinador no Serzedelo

O ex-diretor desportivo de Torreense e Moreirense, Marco Couto, vai iniciar a carreira de treinador ao serviço do Serzedelo, clube dos distritais da Associação de Futebol de Braga,

Aos 47 anos, o antigo jogador do V. Guimarães, entre outros, assume uma nova etapa na longa carreira desportiva. O novo treinador do Serzedelo deixou recentemente o cargo de diretor desportivo do Torreense, depois de ter desempenhado as mesmas funções no Moreirense, por duas vezes, União de Leiria, Olhanense e Trofense. Como jogador, além do Vitória, destacou-se ainda no Chaves, Beira-Mar e Olhanense.