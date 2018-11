Marco Orelhas vai ser condenado pelo crime de ofensa à integridade física qualificada

Decorreu esta tarde a terceira sessão do julgamento de Marco 'Orelhas' Gonçalves, que agrediu o árbitro José Rodrigues, em abril de 2017, num jogo entre o Rio Tinto e o Canelas, para o Campeonato Distrital do Porto.

As alegações finais conduziram à absolvição do ex-jogador do Canelas no tocante à acusação do crime de ameaça agravada, sendo que Marco Gonçalves, conforme pediu o Ministério Público, será condenado pelo crime de ofensa à integridade física qualificada. A sentença será lida no dia 30.