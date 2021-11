Marcus Dantas assume coordenação técnica do União Serpense

Marcus Dantas, que este ano se sagrou campeão carioca de sub-20, no comando do América do Rio de Janeiro, é o novo coordenador técnico do União Serpense, sexto colocado na 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Beja.Antigo jogador, com passagens por vários clubes algarvios (Farense, Quarteirense, Almancilense e 11 Esperanças), Marcus Dantas trabalhou também Teresópolis e no Colorado, no Brasil, e viveu experiências na Suécia, na 3.ª Divisão, ao serviço do Vaxjo United, e no Nepal, no comando do Friends Club, atual FC Kupondole, evitando a descida à 2.ª Divisão."É um grande desafio e também uma grande oportunidade, numa função nova", refere Marcus Dantas, esperançado "fazer um bom trabalho, que permita ao clube atingir os seus objetivos".Recentemente o União Serpense garantiu o concurso do defesa brasileiro Cicinho, de 35 anos, que representou o Palmeiras e o Sevilha, entre outros clubes, tendo conquistado uma Taça do Brasil e uma Europa League, aqui numa final frente ao Benfica.