Matheus Moraes é reforço do Almancilense

O avançado brasileiro Matheus Moraes, de 21 anos, regressa a Portugal, agora para representar o Almancilense, da 1.ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, depois de ter passado pelo Olhanense, na época 2018/19.





A dupla técnica do Almancilense, formada por Pitico, e Djalmir, velhas glórias do Farense e do Olhanense, respetivamente, tinha o jogador referenciado e Matheus Moraes, que na sua formação passou pelo Santa Cruz do Recife e pelo CRB de Alagoas, já está integrado no grupo que prepara o arranque da competição, no próximo dia 9 de outubro."Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. É muito bom voltar a Portugal, pois tive uma experiência muito boa no Olhanense", referiu Matheus Moraes, que adiantou: "Gosto muito do país e aceitei de pronto o convite do Djalmir, não apenas pela nossa amizade mas também pelo projeto do clube que é muito ambicioso. Não vejo a hora de fazer a minha estreia".