Messinense inaugura museu

A União Desportiva Messinense inaugurou este sábado o museu do clube, situado nas instalações do Estádio Municipal de São Bartolomeu de Messines, reunindo ali um importante acervo de um percurso de 45 anos.





"É um momento particularmente feliz e honroso para nós e importante para o clube, para a terra e para o concelho, pois respeitar o passado e as memórias reforça a nossa identidade e confere ao Messinense melhores condições para promover um trabalho capaz no presente e olhar para o futuro com confiança, procurando dar seguimento ao trabalho de muita gente que por aqui passou", referiu o presidente da coletividade, Hélder Braz, numa cerimónia que contou com a presença de autarcas e responsáveis de várias entidades.O clube regista com duas participações na antiga 2.ª Divisão e sete na antiga 3.ª Divisão e festejou dois títulos de campeão do Algarve da 1.ª Divisão da AF Algarve, em 2001/02 e 2009/10.