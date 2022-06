O treinador Bruno Santos vai continuar no comando do Moimenta da Beira na próxima temporada. O técnico, de 37 anos, vai comandar o emblema da Divisão de Honra da AF Viseu por mais uma temporada, neste caso a terceira no clube moimentense. Ao leme do Moimenta da Beira, Bruno Santos já venceu uma Taça da Divisão de Honra e conseguiu um apuramento para a Taça de Portugal, prova onde disputou a 1ª eliminatória em 2021/22.