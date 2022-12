Moncarapachense conquista Supertaça do Algarve

O Moncarapachense conquistou a Supertaça do Algarve, pela primeira vez na sua história, ao bater o Ferreiras (1-1 no final dos 90 minutos e 4-2 no desempate por pontapés da marca de penálti), esta quinta-feira, em jogo disputado no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António.O Ferreiras, campeão do Algarve na época passada, colocou-se em vantagem aos 34 minutos, num bom movimento de João Barbosa, no interior da área, e o Moncarapachense, vencedor da Taça do Algarve em 2021/22, empatou sete minutos para além dos 90, por Celsinho, na execução de um livre. No desempate por pontapés da marca de penálti o conjunto de Moncarapacho mostrou cem por cento de eficácia, enquanto o Ferreiras desperdiçou duas tentativas.Na lista dos vencedores da prova Ferreiras e Lusitano de Vila Real de Santo António figuram como os conjuntos mais titulados, com três troféus, seguindo-se Quarteirense, Lagoa, Armacenenses e agora Moncarapachense, todos com uma conquista.