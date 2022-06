Moncarapachense conquista Taça do Algarve

O Moncarapachense conquistou a Taça do Algarve pela primeira vez na sua história, ao bater este sábado o Ferreiras, por 2-0, na final da prova, disputada no Estádio Capitão Josino da Costa, em Lagoa.Canina, aos 44 minutos, e Luís Gaspar, aos 61 minutos, marcaram os golos que deram o triunfo ao Moncarapachense, diante do Ferreiras, campeão do Algarve e promovido ao Campeonato de Portugal.O clube de Moncarapacho somou o segundo êxito no espaço de uma semana, depois de ter garantido um outro sucesso inédito no seu historial, a subida à Liga 3.Esta foi a 21.ª edição da prova e o Lusitano de Vila Real de Santo António figura como o clube com mais conquistas: quatro. Seguem-se Portimonense, Esperança de Lagos, Lagoa, Louletano e Almancilense, com dois troféus cada, e Alvorense, Guia, Campinense, Messinense, Silves, Ferreiras e agora também Moncarapachense, com um troféu cada. Na época 2019/20, a Taça do Algarve não chegou ao fim e na época 2020/21 não se disputou, devido à Covid-19.