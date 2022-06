Moncarapachense e Ferreiras disputam este sábado a final da Taça do Algarve

O Moncarapachense, recentemente promovido à Liga 3, e o Ferreiras, campeão do Algarve, tendo garantido a subida ao Campeonato de Portugal, disputam este sábado, a partir das 17 horas, no Estádio Josino da Costa, em Lagoa, a final da Taça do Algarve.Para chegar à final o Moncarapachense deixou pelo caminho Quarteirense SAD (2-1), Internacional de Almancil (4-1) e Silves (2-1), enquanto o Ferreiras superou 4 ao Cubo (5-0), Alvorense (5-0), Esperança de Lagos (0-0 e 4-2 no desempate por penáltis) e 11 Esperanças (4-0).O Ferreiras conquistou a Taça do Algarve numa ocasião, em 2018/19, na última edição disputada, pois em 2019/20 e 2020/21 a prova não se realizou devido à Covid-19. O Moncarapachense chega pela primeira vez à final da prova.O Lusitano de Vila Real de Santo António, com quatro sucessos, é o clube que mais vezes conquistou a Taça do Algarve.