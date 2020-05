Moncarapachense: Ivo Soares continua no comando técnico

O Moncarapachense, que liderava a 1.ª Divisão da AF Algarve aquando da suspensão da prova devido ao coronavírus e foi promovido ao Campeonato de Portugal por decisão da FPF, assegurou a continuidade do treinador Ivo Soares.

Com vasta experiência no Campeonato de Portugal (trabalhou no Lusitano de Vila Real António, Louletano, Armacenenses e Olhanense, nesse escalão competitivo), Ivo Soares, de 49 anos, vai tentar algo que o Moncarapachense nunca alcançou: a manutenção numa prova nacional.

Tanto em 1972/73 (na antiga 3.ª Divisão) como em 2017/18 (no Campeonato de Portugal) o clube do concelho de Olhão não conseguiu evitar a descida, nas suas duas únicas participações, até ao momento, em campeonatos nacionais.