Olivais e Moscavide vence final da Taça da AF Lisboa de 2019/20

O Olivais e Moscavide venceu, esta quarta-feira, a UD Alta de Lisboa, por 2-1, na final da Taça da AF Lisboa referente à época 2019/2020. A equipa comandada por Duarte Pereira conquistou o título após uma reviravolta no marcador, com dois tentos apontados pelo avançado Rúben Teixeira.





A UD Alta de Lisboa esteve na frente do encontro, com um golo apontado por Inácio, após um cruzamento de César Magalhães para o interior da área, à passagem do minuto 20. Rúben Teixeira igualou a partida com um golo do meio campo, a aproveitar o adiantamento do guarda-redes Abílio, aos 37'. Primeira parte equilibrada, com o resultado empatado no final do primeiro tempo.As duas equipas entraram motivadas na segunda parte e, num jogo muito disputado de parte a parte, foi o Olivais e Moscavide, que já tinha ameaçado o golo, a colocar-se na frente do marcador, na sequência de uma bola parada. Rúben Teixeira bisou na partida, depois de um excelente golo de livre direto já perto do final. O conjunto de Marinho, João Afonso, Manu e Calisto deixou fugir o sonho da conquista do título pela primeira vez na história da UD Alta de Lisboa.A festa foi do Olivais e Moscavide, que já tinha eliminado o Belenenses nos quartos de final da prova (1-0).