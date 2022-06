Oriental vai a eleições a 15 de julho

Carlos Vitorino, presidente do Oriental, apresentou a demissão à Mesa da Assembleia-Geral a 26 de maio, com a MAG a deliberar que "de acordo com os estatutos do nosso clube, não existe motivo para a marcação de eleições antecipadas, porque a Direção tem quórum, assim como é sua vontade de continuar a cumprir o mandato, conforme o seu comunicado de 27 de Maio de 2022".Vitorino garantiu sentir "o clube fragmentado desde as [últimas] eleições e uma onda de negacionismo ímpar" para cessar o mandato com efeitos imediatos.Depois de uma reunião extraordinária a 12 de junho, a Direção do emblema lisboeta apresentou a demissão e forçou a convocação de eleições. Esta terça-feira, a Mesa da Assembleia-Geral confirmou que o ato solene irá ser levado a cabo pelos sócios a 15 de julho.