O Vilanovense, ou agora o Vila FC, vai ter um novo treinador no tão aguardado regresso à Divisão de Elite da AF Porto. Paulo Cadete foi o escolhido para devolver a estabilidade de um clube por onde até já andou Hulk.O treinador, de 47 anos, conta com a experiência de ter orientado o Vila Real, no Campeonato de Portugal, e de ter integrado equipas técnicas de Tondela e Boavista. No emblema beirão chegou mesmo a comandar a equipa num jogo da 2ª Liga no período de transição entre Vítor Paneira e Álvaro Magalhães.

Autor: Ricardo Vasconcelos