Paulo Torrão é o novo presidente do Juventude da Castanheira

Paulo Torrão, de 52 anos, foi eleito o novo presidente do Juventude da Castanheira, um clube do concelho de Vila Franca de Xira que milita na 3ª Divisão da AF Lisboa. O agora novo homem forte do emblema fundado em 1949 tem mandato até 2021 e sucede a Mário Nuno Duarte no cargo.





A eleição ocorreu numa assembleia-geral onde acorreram cerca de 60 sócios.