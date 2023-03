Polémica na AF Beja: GD Renascente acusa árbitro de não cumprir as regras

Penálti gera confusão na AF Beja: veja aqui as imagens Penálti gera confusão na AF Beja: veja aqui as imagens

Está instalada a polémica na distrital de Beja. Isto porque o GD Renascente, atual 5º classificado da 1ª divisão, acusa o árbitro Luís Matos de não ter obedecido às leis do jogo na receção ao Mértola United, no último domingo, a contar para os 16 avos da Taça daquela associação.A partida, que os visitantes acabaram por vencer no desempate por penáltis após um empate (1-1) no tempo regulamentar e que terminou com 11 cartões amarelos, ficou marcada por um lance controverso ao minuto 85, na sequência de um penálti cobrado por Dieguinho, do GD Renascente. O avançado brasileiro atirou ao poste e a bola parece ainda embater no guarda-redes adversário antes de o mesmo jogador aproveitar a recarga para marcar.No entanto, o golo acabou por ser invalidado, uma vez que o árbitro considerou que o esférico apenas embateu no poste e não no guardião. De acordo com as regras, o executante não pode proceder à recarga nesse caso. Em comunicado, o GD Renascente lembra que, segundo a Lei 14, se a bola tocar noutro jogador, o executante do penálti pode fazer-se ao lance, pelo que este é "limpo". Na mesma nota, a direção do clube acusa Luís Matos de estragar o encontro e exige "a competente sanção disciplinar ao árbitro e a sua imediata suspensão".