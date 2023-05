Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogador do Ericeirense marca golo 'acampado' e árbitro valida: «Disseram-nos que eram os novos critérios da UEFA» Encontro diante do Lourinhanense na AF Lisboa marcado por lance controverso. Presidente do clube da Lourinhã diz que tem sido "prejudicado em quase todos os jogos"