Presidente do Lixa agredido por adepto durante o jogo frente ao Vila Meã

A Divisão de Elite, escalão mais alto do futebol distrital do Porto, arrancou este fim-de-semana com muita polémica à mistura. Nesse sentido, durante o jogo Lixa-Vila Meã, Hugo Reis, presidente da formação da casa, foi agredido por um adepto.





O incidente aconteceu durante o intervalo da partida. Apesar de o jogo, devido às restrições provocadas pela pandemia, ter sido disputado à porta fechada, um adepto do Lixa conseguiu entrar no recinto, subiu até ao camarote presidencial e agrediu o dirigente. Hugo Reis foi depois reencaminhado para o hospital e já apresentou queixa junto das autoridades de segurança.Recorde-se que o encontro entre Lixa e Vila Meã esteve em risco de não se realizar porque o clube lixense tem casos positivos de Covid-19 no plantel.