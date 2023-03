Projeto do Sp. Espinho para a SAD em 'substituição' do Vilafranquense em suspenso

O presidente da direção do Sporting Clube de Espinho, Bernardo Gomes de Almeida, insurgiu-se na passada 2ª feira na Assembleia Municipal contra a posição da Câmara da cidade, que "não garante a conclusão das obras do novo estádio municipal até ao final do corrente ano".

O presidente dos tigres, que militam no distrital da AF Aveiro, confrontou o Executivo camarário, em plena sessão pública, sobre o andamento das obras do estádio municipal, pediu explicações e um compromisso público e recebeu, segundo referiu, "informações contraditórias" prestadas pela presidente da Câmara, Maria Manuel Cruz e pelo seu chefe de gabinete, Nuno Cardoso.

Segundo Bernardo Gomes de Almeida, a autarca espinhense havia afirmado, numa reunião no inicio da semana que "a obra do estádio municipal estaria a andar, de acordo com um cronograma que aponta o final dos trabalhos para setembro de 2023″ e que poderia "verificar-se apenas um ligeiro atraso na obra devido a um estudo técnico" entretanto encomendado pela Câmara. No entanto, informações contraditórias foram avançadas pelo chefe de gabinete da edilidade, Nuno Cardoso, em declarações ao presidente do Sp. De Espinho, que referiu-lhe que "não há dinheiro, há um problema insolúvel de dotação orçamental para a construção do estádio, havendo, possivelmente, necessidade de um novo concurso público com um novo orçamento, para a conclusão do estádio municipal".

A direção dos espinhenses, que encara com grande expetativa a constituição da SAD Sp. Espinho, tendo em vista a substituição jurídica da SAD do Vilafranquense e assim poder disputar já na próxima época a Liga Sabseg ou a Liga Bwin, no caso dos ribatejanos ascenderem de divisão, vê nesta posição, ainda não oficial da Câmara Municipal, de impossibilidade financeira de apoio à construção breve do novo estádio municipal, um facto impeditivo e lesivo da sua pretensão.







Por isso, foi convocada pelo Presidente Bernardo Gomes de Almeida para amanhã (9 de Março), pelas 21.30 horas, na sede da Junta de Freguesia da cidade, uma sessão de esclarecimento dos sócios do clube sobre esta problemática, dado que no entendimento do presidente "o que se está a passar é manifestamente grave e deverá ter consequências".

Entretanto, a Presidente Maria Manuel Cruz prometeu na assembleia municipal "dar explicações no local próprio", apontando para "a próxima semana", sobre toda esta problemática, nomeadamente sobre o apoio ou não à continuação da construção do estádio. O município anunciou hoje mesmo uma auditoria à empreitada que deverá ficar concluída em três meses.



Contactada por Record, a SAD do Vilafranquense não quis fazer qualquer comentário por se tratar de uma questão que diz respeito ao Sp. Espinho.