Rabo de Peixe ameaça recorrer ao tribunal e fechar portas: a história de uma subida 'a pulso'

O único clube a sagrar-se campeão distrital em 2019/20 não pensa noutra hipótese que não seja a subida ao Campeonato de Portugal. Caso contrário, o Desportivo de Rabo de Peixe (Açores) ameaça recorrer aos tribunais e até com o fecho do clube.





"Acredito que iremos subir, não se pode apagar a história de um campeonato que se realizou durante vários meses. Faltam dois meses para concluir a prova, já competimos meio ano e houve todo um investimento que não se pode apagar. Pode remediar-se mas não se poderá retirar a subida ao Rabo de Peixe", afirmou Jaime Vieira, presidente do clube.Confiante no trabalho da AF Ponta Delgada, o dirigente diz estar em contacto, para tomarem medidas, com os vários clubes distritais que lideram os campeonatos. Certo é que os pescadores não aceitarão de ânimo leve que lhes retirem a promoção: "Não subirmos poderia colocar em causa a continuidade do clube nas provas da associação ou da FPF. Podemos até equacionar o fecho do clube. Espero não chegar a este ponto."