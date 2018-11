Insólito no Rebordosa-Lousada: enxada salva balizas irregulares

O duelo entre o Rebordosa e o Lousada, referente à 13ª jornada da Série 2 da Divisão de Elite da AF Porto, ficou marcado por um episódio caricato e que motivou uma solução ainda mais insólita.Antes do início do encontro, que estava agendado para as 15 horas, os responsáveis do Lousada, emblema visitante, interpelaram os dirigentes da equipa da casa com uma reclamação em relação ao tamanho das balizas, cuja altura, segundo os forasteiros, estava abaixo dos 2,44 metros estipulados pelos regulamentos.Depois de se recorrer a uma fita métrica, rapidamente se chegou à conclusão que a zona central das balizas apresentava 2 e 3 centímetros a menos, algo que motivou a recusa do Lousada em ir a jogo até que o problema estivesse resolvido.Como subir a trave era tarefa impossível naquele momento, a solução encontrada foi recorrer a... uma enxada, que serviu para retirar alguma areia da linha de golo.Em declarações a, Joaquim Barbosa, presidente do Rebordosa, explicou o sucedido e confessou ter ficado algo incrédulo com a postura adotada pelos visitantes."Infelizmente, no futebol não há fair play. Sou presidente há 22 anos e nunca tinha visto nada assim. Nunca fiz isto na casa dos outros. O futebol são 45 minutos para um lado, 45 minutos para o outro, ou seja, esta situação acaba por prejudicar ambas as partes. Se eu fizesse isto em alguns campos, não jogava. Estou de acordo que se deve verificar, mas não é por 2 ou 3 centímetros. Até porque a AF Porto fez recentemente a inspeção ao terreno e estava tudo bem", começou por dizer, antes de se revelar "sem palavras para descrever o que aconteceu"."Isto foi caricato. Queriam criar um clima de suspeição e uma situação extra futebol. Criaram até uma situação com os adeptos, que acabaram por se aperceber do que se estava a passar. Mas isto é como diz o ditado: 'Deus escreve direito por linhas tortas'. No nosso segundo golo, o guarda-redes deles escorrega na linha. Se calhar se o terreno estivesse mais duro, aquilo não tinha acontecido. Como se costuma dizer: 'com ferros matas, com ferros morres", acrescentou, em tom bem-disposto.Questionado sobre se este foi um fator que desestabilizou a equipa para o jogo, Joaquim Barbosa foi perentório em dizer que teve precisamente o efeito contrário, galvanizando os atletas na busca pela vitória. "Estivemos a perder 1-0, depois de um auto-golo, mas eu sentia que os jogadores se estavam a agarrar ao que tinha acontecido para irem atrás dos 3 pontos. Ouvi-os dizer várias vezes 'temos de ganhar'", frisou, antes de garantir que este episódio não afetará o clima existente entre as duas instituições."Não estamos a pensar cortar relações com o Lousada, porque uma só pessoa não representa o clube. O Lousada é um emblema muito antigo e por quem nutro um grande respeito. No final do jogo, inclusive, cumprimentei o presidente e acabou tudo em bem", concluiu.