Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renascer das cinzas: CD Aves 1930 começou do zero O clube refundou-se, conquistou a 2.ª Divisão Distrital do Porto e o sonho é continuar a subir





• Foto: Luís Vieira/Movephoto