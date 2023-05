Ribeirão garante subida aos campeonato nacionais

Com o empate frente ao Ponte (1-1) na segunda mão da finalísssima do campeonato Pró-Nacional da AF Braga, e depois do triunfo por 2-0 no primeiro jogo, o Ribeirão 1968 FC garantiu a subida ao Campeonato de Portugal. O clube, que surgiu após a extinção do GD Ribeirão, prepara-se assim para disputar os campeonatos nacionais pela primeira vez.O jogo em Ribeirão, disputado na tarde deste domingo, terminou com um empate a um golo, com Stanley a apontar o tento dos famalicenses e David a fazer o golo dos vimaranenses. No encontro da semana passada, o mesmo Stanley havia feito os dois golos que colocaram a equipa de António Miranda na frente da eliminatória.Após a confirmação da conquista do campeonato e da consequente subida, os jogadores, o staff e a direção do clube festejaram numa viagem de autocarro panorâmico pela vila de Ribeirão.