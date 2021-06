Ricardo continua Leal ao Lusitano de Vildemoinhos

Ricardo Leal renovou contrato com o Lusitano de Vildemoinhos por mais uma temporada, apesar da queda do Campeonato de Portugal para a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. A oficialização surgiu depois de Calico e Hélder Rodrigues, dois dos capitães, também terem prolongado a ligação ao clube.





O lateral-esquerdo, de 22 anos, vai cumprir a 13ª temporada com a camisola do emblema viseense, a quarta no plantel principal.