Roriz celebra 45.º aniversário com relançamento do futebol feminino

O Roriz, clube do concelho de Santo Tirso, vai inaugurar a nova iluminação (LEDs) do seu complexo desportivo de Roriz e relançar o futebol feminino, numa cerimónia a realizar dia 25 deste mês, a partir das 19 horas.Com a presença do Secretario de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Correia, do presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, e do líder da AF Porto, José Manuel Neves, entre outras personalidades, aquele evento enquadra-se nas comemorações do 45.º aniversário do Roriz, primeiro clube de formação do benfiquista Chiquinho.Depois da inauguração, terá lugar um jantar no pavilhão da Escola de S. Martinho do Campo, pelas 20 horas.