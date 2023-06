Rui Alves ‘Vingança’ assume candidatura à liderança do Freamunde

O Sport Clube Freamunde tem eleições dos novos órgãos sociais marcadas para esta sexta-feira e prometem ser concorridas. Para além da provável recandidatura do atual presidente da direção, Hernâni Cardoso, ficou a conhecer-se que Rui Alves ‘Vingança’ vai também avançar com uma lista, composta por vários elementos que já passaram por direções anteriores e até pelos ex-atletas do clube Filipe Pastel e Brandão, que fizeram parte do plantel freamundense que participou na 2ª Liga.

O histórico clube atravessa uma grave crise financeira e milita atualmente nos campeonatos distritais da A.F. Porto e é missão desta nova lista "organizar e estruturar o clube para que atinja a dimensão que o Sport Clube de Freamunde merece. Uma mudança na gestão que tem sido levada a cabo nos últimos anos, com um grupo de gente completamente comprometida e apaixonada pelo Freamunde", explicou um membro da nova lista candidata, que adotou o slogan ‘A Mudança’.

Rui Alves já foi atleta do clube e integrou a equipa técnica da última época, estando agora pronto para abraçar um novo projeto no SC Freamunde.