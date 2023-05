Rui Miguel e Nivaldo: de vencedores na Taça de Portugal ao título de campeões na distrital de Coimbra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Voltar a vencer para voltarem a sorrir. Foi desta forma que Rui Miguel e Nivaldo festejaram ontem o título de campeões na divisão de honra da AF Coimbra, pelo União 1919, nome do U. Coimbra após a refundação. A equipa da Arregaça venceu o Penelense, por 5-0, e garantiu a subida ao Campeonato de Portugal.

Ambos já sabem o que é ganhar. Com carreiras feitas na 1.ª Liga, Rui Miguel e Nivaldo venceram, em 2012, a Taça de Portugal ao serviço da Académica. "Já fui campeão pelo Moreirense e venci a Taça de Portugal com a Académica. Continuo a vir com enorme vontade para cada treino", refere Rui Miguel, avançado de 39 anos, que quer jogar "até aos 40". "É um orgulho muito grande fazer parte deste grupo. É uma equipa e um clube fantástico, que representa a cidade de Coimbra", frisou.

Também Nivaldo continua a sorrir sempre que o tema é futebol. "Quando em janeiro sai da Académica e vim para o U. Coimbra tinha o objetivo de ser campeão. Felizmente consegui", sublinhou o lateral-esquerdo, de 34 anos, lembrando, também, que "o objetivo é continuar no clube na próxima temporada".

A festa foi grande no Estádio Sérgio Conceição, em Taveiro, com os adeptos da Arregaça a seguirem para o pavilhão do clube para festejarem noite dentro a conquista de campeões e a subida ao Campeonato de Portugal.