Salgueiros B-Gervide suspenso após agressão

O duelo entre o Salgueiros B e o Gervide, da 2ª divisão da AF Porto, foi suspenso aos 55’ (1-0), com o árbitro a alegar agressão.Contactado por, Joel Marques, presidente do Gervide, diz que um jogador da sua equipa e um membro do staff do Salgueiros B se desentenderam, mas garante que não houve agressões.