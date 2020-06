Samora Correia assaltado pela quarta vez na mesma época

O Samora Correia, clube da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, anunciou ter sido assaltado pela quarta vez na presente temporada, tendo a derradeira acontecido na madrugada de sábado para domingo. Desta feita, os assaltantes "dirigiram-se à sala de manutenção onde levaram, entre outros equipamentos essenciais para o tratamento dos relvados, uma roçadora, sendo que o maior estrago acabou por ser no trator de cortar a relva na tentativa de furtar a gasolina que se encontrava dentro dele", pode ler-se na nota publicada no Facebook do clube do concelho de Benavente.





Após o Complexo Desportivo da Murteira ter sido virado do avesso, o Samora Correia revelou também que irá apresentar queixa contra desconhecidos e "incentiva a quem possa ter algum tipo de informação ou que se possa deparar com algum do material furtado, que entre em contacto com o clube ou com as autoridades locais".