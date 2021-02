Samora Correia vê autocarro vandalizado depois de a sede ter sido assaltada nove vezes

Os episódios com estragos patrimoniais sucedem-se no Grupo Desportivo Samora Correia. O emblema da distrital da AF Santarém comunicou que o autocarro foi vandalizado. Este novo ato de destruição seguiu-se a nove assaltos durante o ano de 2020.





"Mais uma vez o Complexo Desportivo da Murteira foi vítima dos amigos do alheio, que, mais uma vez, acabaram por apenas causar danos patrimoniais não tendo levado nada de valor avultado", pode ler-se em comunicado.Autocarro do GD Samora Correia atacado por ultras rivaisAgora que conquistámos a vossa atenção com este título ficcional, ou não fosse o COVID-19 e os campeonatos distritais parados, voltamos a apresentar os velhos e astutos furto e vandalismo que nos têm assolado ao longo do último ano, e que, dada a frequência dos acontecimentos nos últimos tempos, provavelmente, seria mais uma notícia qualquer, não fosse o título digno de uma qualquer capa de jornal.Mais uma vez o Complexo Desportivo da Murteira foi vítima dos amigos do alheio, que, mais uma vez, acabaram por apenas causar danos patrimoniais não tendo levado nada de valor avultado. O estrago apresentado, apesar da tempestade que por aqui passou e ainda continua, foi resultado de ação humana, dados os indícios recolhidos.Mais uma vez, a Direção do Grupo Desportivo Samora Correia irá apresentar queixa contra desconhecidos e esperar que as autoridades em conjunto com os decisores políticos, possam encontrar uma forma de parar esta onda de vandalismo e assaltos que tem pairado pela Murteira.