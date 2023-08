SC Rio Tinto recebe Torneio Centenário neste fim-de-semana

O SC Rio Tinto, formação da Divisão de Elite-Pro-nacional da Associação de Futebol do Porto, vai acolher neste fim-de-semana um torneio que visa assinalar o seu centenário. Sábado, às 9 horas, terá lugar o jogo Coimbrões-Ovarense, seguindo-se, às 11 horas, o duelo entre SC Rio Tinto e Leixões sub-23.Para domingo está agendado o encontro para apuramento do 3.º e 4.º lugar, às 9 horas, com a final a realizar-se às 11 horas. Todos os encontros referentes ao torneio organizado pela LGSP Sports by Lufthansa LGSP em parceria com o SC Rio Tinto terão lugar no Estádio Cidade de Rio Tinto.