Sindicato vai denunciar fraude no Freamunde

"Infelizmente os problemas no Freamunde repetem-se época após época", assinala Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, a propósito da situação crítica que o clube vive. "Depois de no ano passado termos sido chamados a intervir pelo autêntico caos em que o clube mergulhou, com a fuga dos investidores argentinos e o descalabro financeiro, refletido nos salários em atraso, nas situações de iminente despejo e falta de soluções para os problemas dos jogadores, voltamos a constatar uma atitude de absoluto desprezo em relação aos atletas", sublinhou o líder sindical, a qual se traduz pelo "incumprimento salarial e, em particular, com a situação dos jogadores estrangeiros que, entre vários problemas que enfrentam, estão sem alojamento e condições de subsistência".O Sindicato, que "já estava a monitorizar o caso junto do capitão de equipa", irá "apoiar financeira e juridicamente os jogadores que necessitem e exigir responsabilidades". O presidente do Sindicato disse que já houve uma conversa com "o Sr. Carlos Carvalho, que nos foi indicado como a pessoa responsável pela administração da SAD" o qual, entretanto, "renunciou à presidência do Conselho de Administração no princípio do mês de dezembro". Evangelista considera "inaceitável a desresponsabilização que existe sempre que isto acontece".Entre as informações recolhidas pelo sindicato, avulta o facto de existirem jogadores com contrato profissional que não terá sido registado, "o que só por si constitui infração disciplinar e fraude que vamos denunciar quer junto da FPF, quer da ACT. Esperamos que as entidades competentes atuem e que não se permita que isto continue a acontecer ano após ano. Temos de acabar com este sentimento de impunidade e de no futebol tudo vale".