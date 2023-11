Sp. Espinho acusa GNR de força excessiva sobre "mulheres e crianças" após jogo com o Canedo

O Sp. Espinho criticou, em comunicado partilhado nas redes sociais do clube, a atuação da GNR no final do jogo disputado em Canedo (com vitória por 1-0 da equipa da casa). Em causa está o que a direção dos tigres considerou ser um excesso por parte do Corpo de Intervenção."O SC Espinho lamenta a actuação excessiva do Corpo de Intervenção sobre os seus adeptos no final do jogo de hoje, no Estádio das Valadas, em Canedo.A manifestação normal do público tigre, que reagia a provocações, foi reprimida de forma violenta e indiscriminada, numa actuação notoriamente excessiva sobre os adeptos, incluindo mulheres e crianças."O SC Espinho vai requerer explicações às autoridades competentes. O clube mantém as melhores relações com as forças policiais, sempre com diálogo e espírito de colaboração, mas não pode calar-se diante destes excessos."Aos seus sócios e adeptos, o SC Espinho pede apenas que continuem a fazer a festa do futebol, como sempre fazem. Hoje foi um dia infeliz, a todos os níveis, que iremos superar juntos com raça, paixão e desportivismo", pode ler-se.No final do encontro da 9ª jornada do campeonato distrital da AF Aveiro, um jogador do Canedo foi festejar a vitória junto à claque do Sp. Espinho. O gesto deu origem a grande confusão e obrigou à intervenção da GNR presente no local, constituída por 21 elementos do Pelotão de Intervenção Rápida (PIR), destacamento para a segurança do jogo.Segundo fonte do Posto da GNR de Canedo, ouvida por, "nada de especial ocorreu, limitando-se os militares presentes a garantirem a ordem e segurança no estádio". "Não houve incidentes ou qualquer registo negativo nos relatórios oficiais do jogo."No entanto, segundo apurámos, o Sp. Espinho avança com uma reclamação formal nos próximos dias.