Sp. Espinho: Treinador João Ferreira regressa após duas épocas

João Ferreira é o novo treinador do Sp. Espinho, histórico clube com 11 presenças no escalão principal e que vai disputar esta época o campeonato distrital de Aveiro. O técnico rende o inglês Nathan Rooney, que chegou neste verão ao clube mas acabou por não se adaptar e chegou a acordo para rescindir, aparentemente para regressar ao Magpies FC, de Gibraltar.Para João Ferreira, de 40 anos, esta é a terceira passagem pelo tigres da Costa Verde, depois de ter orientado os juniores entre 2012 e 2105 e a equipa principal nas épocas 19/20 e 20/21, sendo essa a última temporada no ativo do treinador natural de Guetim.