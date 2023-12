Supertaça foi o primeiro jogo da história da AF Viseu com presença de delegado

O Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, foi palco da Supertaça masculina da AF de Viseu, entre Lamelas e Cinfães, naquele que foi o primeiro duelo da associação viseense a contar com organização de um delegado ao jogo.

O delegado ao jogo foi Fernando Silva, em representação da Associação Nacional de Delegados de Futebol (ANDF), que acompanhou o jogo, arbitrado por Luís Silva.





Em nota enviada às redações, "a ANDF agradece à AF Viseu o convite, esperando que num futuro próximo a mesma já possa contar com os seus próprios delegados".Quanto ao jogo, o Lamelas, do Campeonato de Portugal, venceu o Cinfães por 1-0, com o golo decisivo a ser marcado pelo avançado Márcio Santos, no início da segunda parte.