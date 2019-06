Taça AF Braga: Pevidém impede nova festa do Berço

Dia de celebração para o futebol distrital de Braga. Num Estádio Municipal de Fafe bem composto, à homenagem aos campeões de série de todos os escalões, seguiu-se a final da Taça AF Braga entre Pevidém e Berço. O conjunto orientado por João Pedro Coelho vingou os dois desaires no campeonato e venceu a partida por 1-0.O início do encontro ficou marcado pelo equilíbrio. Assim, não foi de estranhar que a primeira grande ocasião de golo só tenha surgido à passagem do minuto 20, com Zezé a obrigar Luís Ferreira a uma intervenção segura. Já depois de Chico, médio do Berço, ter tentado a sua sorte na outra área, o mesmo Zézé não desperdiçou a oferta de Paulinho e atirou a contar para o Pevidém. A reação do Berço deu-se de forma tímida e, apesar de Mota ter atirado à barra, o triunfo pela margem mínima perdurou até ao intervalo.Era esperada uma segunda parte forte por parte do Berço, mas os pupilos de Ricardo Martins foram incapazes de mostrar as credenciais que os levaram a conquistar o campeonato. Os melhores pertenceram mesmo ao Pevidém, que por intermédio de Diogo Lopes e Pedrinho podia ter ampliado a vantagem.A partida não terminou sem antes um jogador do Pevidém fazer um corte em cima da linha. No entanto, o terceiro classificado do Pro-Nacional da AF Braga conseguiu manter a curta vantagem até ao apito final, motivando os festejos dos adeptos do Pevidém presentes nas bancadas.Apesar do desaire, o Berço ainda pode conquistar mais um título na presente temporada. A formação minhota disputa, no próximo domingo, a Taça dos Campeões do Minho, frente ao Cerveira."Queríamos muito ganhar este troféu. Foi uma vitória muito difícil e valorizada pelo comportamento do adversário, mas soubemos sofrer e conseguimos ganhar. O clube está em crescendo, tem uma ambição muito grande e precisa de conquistas para continuar a crescer""Faltou-nos fazer golo e finalizar as oportunidades que criamos. A partida foi decidida nos pormenores, mas este tipo de jogos faz-nos crescer. Damos os parabéns ao Pevidém e agora olhamos para a final de domingo, que queremos ganhar"Autor: DIOGO MATOS