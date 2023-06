Taça das Regiões da UEFA: AF Lisboa atrás do sonho europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção sénior da AF Lisboa vai disputar a fase final da Taça das Regiões da UEFA a partir desta sexta-feira, na Galiza, Espanha. A AF Lisboa integra o grupo B, que inclui ainda Belgrado (Sérvia), Dolnoslaski (atual campeão, da Polónia) e Zlin (Rep. Checa).

Para Marco Guerreiro, selecionador lisboeta, "esta é uma oportunidade única destes jogadores fazerem algo de diferente numa competição organizada pela UEFA e a AF Lisboa vai com a ambição de ganhar". "Estamos conscientes de que estamos num grupo muito difícil, onde está a seleção polaca, que venceu a última edição e que já ganhou duas vezes esta competição", acrescentou o técnico. António Silva, vice-presidente da associação e chefe da delegação, destacou que "a comitiva vai com a missão de dignificar a AF Lisboa e o futebol distrital do país".

Já o capitão David Cardoso (At. Malveira) falou em nome do grupo: "É um grande orgulho para todos estar aqui a representar o futebol distrital de Portugal, nesta que é uma montra para os jovens que sonham chegar a outros patamares. Vamos fazer tudo para trazer a taça". A estreia da seleção alfacinha é esta sexta-feira, frente aos polacos do Dolnoslaski, às 16 horas.