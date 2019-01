Tirsense quer ter 10 mil adeptos nas bancadas frente ao Lousada

As grandes tardes de futebol podem estar de volta ao Estádio Abel Alves Figueiredo já este domingo. O Tirsense tem como objetivo colocar 10 mil adeptos nas bancadas e, para isso, está a oferecer, com a parceria de uma marca de roupa desportiva, cinco mil ingressos duplos para a partida com o Lousada.O encontro referente à 20ª jornada da série 2 da Divisão de Elite da AF Porto assume grande importância para os dois clubes. Neste momento, Tirsense e Lousada estão separados por apenas um ponto, ocupando, respetivamente, o terceiro e o segundo lugar da tabela classificativa.A equipa do concelho de Santo Tirso é orientada desde meados de outubro por Tonau, treinador que ainda não conhece o sabor da derrota ao serviço dos jesuítas. Por seu lado, o Lousada não vence há três jogos consecutivos, tendo empatado com o Vila Caiz e com o Freamunde e perdido com o S. Pedro da Cova nas últimas jornadas.Os dois conjuntos já se defrontaram na primeira volta do campeonato, tendo o empate a duas bolas sido o resultado final do encontro. A série é liderada pelo Rebordosa, clube que tem dez pontos de vantagem sobre o Lousada.Por: Diogo Matos