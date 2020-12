Treinador do Almancilense cessa funções queixando-se de interferências no seu trabalho

O treinador do Almancilense, Jorge Nunes, abandonou esta quinta-feira o comando da equipa, que milita na 1ª Divisão da Associação de Futebol do Algarve, acusando o presidente do clube, José Bota, de lhe pedir para mudar o sistema de jogo e de ter de acatar indicações sobre quem deveria ou não jogar.

Numa comunicação colocada no grupo de whatsapp em que estão inscritos todos os elementos do plantel do Almancilense, o treinador justificou a posição tomada, depois de uma conversa com o líder do clube.

"Acusam-me de ser muito disciplinado e o presidente não entende porque deixo de fora quem não aparece nos treinos e diz que sou demasiado profissional, quando estamos a competir num campeonato distrital", assinalou Jorge Nunes, acrescentando: "O ponto que mais pesou na decisão foi o de que teria de mudar de sistema de jogo e acatar indicações sobre quem deveria ou não jogar".

Perante o que lhe foi comunicado pelo presidente do clube, Jorge Nunes comunicou "de imediato" que cessava funções. "Sou um homem com valores e não posso aceitar este tipo de situações", referiu.

Os restantes membros da equipa técnica, Carlos Trindade e Henrique Ataíde, solidarizam-se de imediato com o seu chefe de equipa e também apresentaram a demissão. Muitos jogadores escreveram mensagens de apoio à equipa técnica, garantindo que também não continuarão ao serviço do Almancilense.

José Bota, presidente do clube, diz que foi "apanhado de surpresa pela atitude do treinador, pois apenas lhe comuniquei que tinha de alterar um pouco o seu comportamento, dadas as queixas que recebemos de vários jogadores".

O líder do Almancilense garante que "não se falou de qualquer interferência no sistema de jogo ou na formação da equipa e o que ocorreu tem a ver, apenas, com a incompatibilidade entre a personalidade do treinador cessante e alguns jogadores e a nós compete-nos ouvir uns e outros", adiantando que "Jorge Nunes é jovem, pecando aqui e ali por falta de experiência e alguma imaturidade, pelo que procurámos sempre ajudá-lo, com os nossos conselhos".

José Bota não teme uma debandada no plantel. "Se calhar os mesmos que se solidarizaram com o treinador foram os mesmos que já me garantiram que não irão embora... E não têm motivo para isso, pois todos os subsídios estão em dia e trabalhamos arduamente para que não lhes falte nada", assinala.

O Almancilense ocupa o 10º lugar na 1ª Divisão da AF Algarve, contando com apenas quatro jogos disputados. José Bota espera "fechar um acordo com um novo treinador já na segunda-feira", estando o regresso aos treinos marcado para 28 de dezembro, pois o próximo encontro decorrerá apenas no dia 9 de janeiro de 2021.