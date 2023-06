Tuck renova e continua como treinador do Oriental

Tuck continuará a ser o treinador do Oriental na próxima temporada. O técnico de 53 anos, que se sagrou campeão da 1.ª divisão da AF Lisboa no comando do emblema de Marvila e conseguiu a subida ao Campeonato de Portugal, renovou o respetivo contrato e seguirá ao leme da equipa, anunciou o clube nas redes sociais.O antigo jogador de Gil Vicente e Belenenses chegou no verão passado ao estádio Carlos Salema, alcançando 19 vitórias em 30 jornadas na competição, com um total de 64 pontos, quatro à frente do 2.º classificado Alverca B.