U. Almeirim segue imparável: 14 triunfos em 14 jogos

O União de Almeirim somou este domingo o 14.º triunfo consecutivo na 1.ª Divisão da AF Santarém, ao bater em casa o Moçarriense, por 7-1. A formação da capital da sopa da pedra segue destacada na liderança, com 42 pontos, mais 9 do que o 2.º classificado, o Coruchense, perseguindo o registo do Fátima, que 2015/16 venceu 16 jogos seguidos naquela competição.Embora não seja caso único a nível nacional, uma vez que o Belenenses regista 12 vitórias em 12 jogos, na Série 2 da 2.ª Divisão, e mais um golo marcado do que os ribatejanos (43-42), este arranque deixa a equipa comandada por Diogo Jesus mais perto do objetivo: o regresso à 3.ª Divisão nacional, 16 anos depois."O nosso desafio é grande. Apenas o campeão consegue o acesso à 3ª Divisão. Portanto, mais do que nunca, precisamos de continuar a vencer os jogos", sublinha Palhinha, antigo internacional brasileiro que detém a maioria do capital da SAD almeirinense, vincando: "Os moradores da cidade estão espantados com a campanha de 14 jogos e 14 vitórias do U. Almeirim."Fundado há 85 anos, o U. Almeirim viu os seus sócios aprovarem, em assembleia geral, a constituição da SAD para o futebol. A empresa do antigo médio brasileiro ficou na posse de 90 por cento do capital. Jorge Ferreira da Silva, conhecido como Palhinha, representou São Paulo e Cruzeiro, entre outros clubes.