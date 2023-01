UDC Beringelense: A equipa que (quase) só perde e que luta contra a desertificação

A União Desportiva e Cultural Beringelense continua a lutar contra a desertificação e procura melhores condições para os seus atletas, na prática de desporto. O clube que dista cerca de 11 quilómetros da sede de distrito, Beja, foi fundado em 1979 e tem cerca de 200 sócios, numa freguesia com pouco mais de mil habitantes. No passado fim de semana conseguiu o primeiro triunfo no Distrital da 2ª Divisão de Beja, Série A, frente ao Serpa B por 2-0, no 14º jogo realizado na prova.





"Antigamente jogava-se futebol em Beringel, pela Casa do Povo, e em 1979 decidiu-se pela criação do clube. Temos a equipa de futebol sénior na 2ª Divisão Distrital e em 2023 vamos iniciar uma escola de futsal com o apoio da AF Beja e do Externato António Sérgio de Beringel", começou por revelar ao presidente Dinis Ferro que, após os estudos em Lisboa, regressou à terra-natal.

Sem se deter, o jovem líder de 25 anos admite que "os pais não colocam os filhos a jogar futebol num pelado, o que se compreende". "Queremos voltar a ter ligação com os mais jovens e se assim não for, tudo acaba. Daí a ideia de uma escola de futsal, no pavilhão do Externato António Sérgio de Beringel, o que penso que vai impulsionar o nosso clube. Esta oferta desportiva, por mais reduzida que seja, é para lutamos contra a desertificação. Quanto menos serviços a Vila de Beringel conseguir oferecer, mais perto vai ficar dessa desertificação", assumiu.

Após ter tomado posse para um mandato de um ano, que termina em maio deste ano, a Direção liderada por Dinis Ferro optou por voltar a colocar o futebol a participar na Associação de Futebol de Beja. "Temos um campo de futebol pelado e um rinque. Há cerca de 10 anos que a Câmara Municipal de Beja está a pagar um empréstimo que foi pedido para os campos sintéticos de Beringel e da Salvada, que apesar de prometidos, nunca existiram. O clube já contou com a presença de uma equipa alguns anos na 2ª distrital, chegou mesmo a ser campeão e militou na 1ª distrital. Os jovens vão embora, há cada vez menos pessoas e os custos dos jogos na Associação são mais caros do que no Inatel, onde tem existido alternância, e onde andámos vários anos igualmente", explicou-nos Ferro.

Para alem de presidente da Direção, Dinis Ferro é igualmente médio-centro da equipa de futebol e auxilia o treinador Tiago Borges, igualmente diretor do Beringelense. No grupo de trabalho ainda está a diretora Ana Veiga que é a delegada aos jogos.

"A adesão da população foi muito boa, mas em Beja, devido à falta de árbitros, as séries da 2ª distrital são jogadas aos sábados e domingos. O primeiro jogo em casa foi excelente, depois veio o inverno, mas nota-se que nos jogos ao domingo temos mais público. Para a Vila de Beringel considero que tem sido muito positivo. Conseguimos a primeira vitória ao fim de 14 jogos, frente ao Serpa B, por 2-0. Temos melhorado muito a nossa competitividade ao longa da época e já merecíamos. As 13 derrotas aconteceram pois existe muita diferença entre o Inatel e o campeonato da Associação. Nos jogos fora há sempre um lanche para todos e nos jogos em casa fazemos um lanche ajantarado. Temos muitas despesas e a Junta de Freguesia de Beringel é o nosso maior apoio. Da Câmara Municipal de Beja existe um apoio cada vez menor. Temos eventos que vamos organizando para angariar receitas. Nesta fase pós-Covid tem existido muita adesão. Conseguimos angariar apoios importantes para nos ajudar e depois temos o apoio de algumas empresas e do Externato António Sérgio", garantiu ainda o presidente do Beringelense.