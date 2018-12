Um centenário à imagem do Belenenses

O Belenenses apresentou ontem no Estádio do Restelo as atividades que vai desenvolver a propósito das comemorações do seu centenário. O clube comemora a 23 de setembro do próximo ano um aniversário especial e Patrick Morais de Carvalho, presidente do emblema do Restelo, referiu que as comemorações vão ser à imagem da "grandeza" do clube."Vai haver um conjunto de iniciativas que visam simbolizar a força que o Belenenses tem na sociedade civil portuguesa. Somos uma das quatro grandes instituições de desporto em Portugal e nós demos aqui o pontapé de saída para aquilo que vão ser as comemorações à altura de uma instituição com esta grandeza", referiu.O programa das festas do Belenenses conta com, entre outros, um documentário cinematográfico, uma música do centenário e uma exposição itinerante com o lema ‘100 anos a fazer campeões’. Vai ser ainda realizado um jogo comemorativo dos 100 anos e Patrick Morais de Carvalho revelou que fez um contacto especial."Falei com o presidente do Real Madrid [Florentino Pérez] e seria umas coisa extraordinária termos aqui o Real Madrid, mas temos de ter noção da nossa realidade competitiva e, provavelmente, teremos de abandonar essa ideia. Lembrámos que fomos o único clube do Mundo que inaugurou o Santiago Bernabéu [3-1 para os merengues] e deixámo-los ganhar para não estragar a festa", brincou o presidente dos azuis.