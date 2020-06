Vila Cortez do Mondego representará a AF Guarda no Campeonato de Portugal

O Vila Cortez do Mondego, 3º classificado da 1ª divisão distrital da Associação de Futebol da Guarda, vai disputar o Campeonato de Portugal na próxima temporada. A AF Guarda anunciou, em comunicado, que convidou, em primeiro lugar, o Sp. Mêda, que recusou, e, depois, o Manteigas, que também optou por continuar nos distritais. Será a estreia absoluta do clube no terceiro escalão.