Vilar de Perdizes fizeram história e vão disputar o Campeonato de Portugal

Os comandados de Vítor Gamito foram a Mesão Frio vencer por 5-1 e, a duas jornadas do final, carimbaram a passagem, pela primeira vez na história, do Vilar de Perdizes, aos Campeonatos Nacionais.O Grupo Desportivo Vilar de Perdizes sagrou-se este sábado Campeão Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real, ao vencerem de forma inequívoca e em jogo de sentido único, o SC Mesão Frio, no seu reduto.Com duas jornadas por disputar os Guerreiros da Raia’ puderam soltar os foguetes e festejar este sábado, beneficiando do empate a zero entre o Mondinense e o Régua.O conjunto liderado por Vítor Gamito, que sempre demonstrou grande domínio da prova, revelando ser efetivamente a melhor e mais forte formação, ficou com 8 pontos de vantagem, numa altura que em disputa estão apenas seis pontos e ganharam, por mérito próprio, o direito de jogar na próxima temporada o Campeonato de Portugal onde também o Juventude das Pedras Salgadas representa a região do Alto Tâmega.